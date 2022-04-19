США может объявить Россию государством, "поддерживающим терроризм"
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью CNN заявил, что в американском правительстве изучают возможность объявить Россию государством, "поддерживающим терроризм".
Процесс принятия окончательного решения по этому вопросу может занять несколько недель.
"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон", - сказал Прайс.
Государством-спонсором терроризма является та страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". В настоящее время таковыми Штаты признали всего четыре государства. Это Иран, Куба, КНДР и Сирия.
Предложение назвать Россию страной, которая "поддерживает терроризм", ранее озвучил Зеленский во время телефонной беседы с Байденом.
Напомним, президент Байден был одним из первых мировых лидеров, назвавших произошедшие в Украине зверства "геноцидом".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965753-ssha-mozhet-obyavit-rossiyu-gosudarstvom-podderzhivayuschim-terrorizm/