США может объявить Россию государством, "поддерживающим терроризм"

Нед Прайс. Кадр из видео: YouTube/PBS News Hour

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью CNN заявил, что в американском правительстве изучают возможность объявить Россию государством, "поддерживающим терроризм".

Процесс принятия окончательного решения по этому вопросу может занять несколько недель.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон", - сказал Прайс.

Государством-спонсором терроризма является та страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". В настоящее время таковыми Штаты признали всего четыре государства. Это Иран, Куба, КНДР и Сирия.

Предложение назвать Россию страной, которая "поддерживает терроризм", ранее озвучил Зеленский во время телефонной беседы с Байденом.

Напомним, президент Байден был одним из первых мировых лидеров, назвавших произошедшие в Украине зверства "геноцидом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965753-ssha-mozhet-obyavit-rossiyu-gosudarstvom-podderzhivayuschim-terrorizm/