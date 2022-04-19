Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину решить конфликт путем переговоров, передает The Hill.

"Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение", – заявил Трамп.

Экс-президент США считает, что данная ситуация "никогда не должна была произойти", а если переговоры между двумя странами не будут идти успешно, то "не останется ничего, кроме смерти и разрушений".

"Решение не будет таким же хорошим, каким оно было до начала стрельбы, но решение есть, и его следует найти сейчас, а не позже", – отметил он.

Ранее Дональд Трамп вслед за Джо Байденом назвал происходящее в Украине "геноцидом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965748-tramp-prizval-rossiyu-i-ukrainu-k-peregovoram/