Эксперты: Четверть выпускников вузов США не работают по специальности

Иллюстративное фото: pexels.com

Четверть выпускников университетов США не работают по выбранной специальности и находятся на грани бедности. Годовой доход большинства 25-летних американцев не превышает 35 тысяч долларов, передает Bloomberg.

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У американских школьников и их родителей появился еще один повод сомневаться в необходимости высшего образования, помимо шестизначных цен на обучение в вузе. Согласно новому опросу, проведенному Intelligent.com, более половины выпускников в возрасте старше 25 лет не работают по специальности. Опрос также показал, что 25% респондентов зарабатывают менее 30 тысяч долларов в год, в то время как примерно каждый седьмой зарабатывает менее 15 тысяч долларов в год. Годовой доход в размере 14 тысяч долларов считается федеральным порогом бедности в США.

Существует огромная пропасть в уровне трудоустройства и доходах представителей разных специальностей. Выпускники бизнес-школ, факультетов инженерии, биомедицины и информатики зарабатывают от 90 тысяч долларов в год. Специалисты в области социальных наук, коммуникаций, образования и искусства зарабатывают менее 45 тысяч долларов в год. В опросе, проведенном в конце марта, приняли участие тысяча американцев старше 25 лет, имеющих степень бакалавра или магистра.

Пандемия резко сократила количество абитуриентов в колледжах и вузах. Многие иностранные студенты не смогли попасть в США из-за карантинных ограничений. Стремительно растущая инфляция (которая в марте 2022 года достигла 8,5%) также может повлиять на этот процесс. Семьям становится все сложнее откладывать деньги на высшее образование детей, поэтому многие могут отказаться от идеи продолжение образования. При этом стоимость обучения в вузах растет из года в год.

В текущем учебном году годовая стоимость обучения в вузах выросла до 38 тыс долларов. Средний долг по студенческим кредитам во время пандемии также вырос до 4,5%. Половина выпускников колледжей и вузов заявляют, что живут от зарплаты до зарплаты и не могут позволить себе откладывать на собственное жилье или автомобиль. 29% опрошенных не уверены, смогут ли в следующем месяце заплатить за аренду жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965737-eksperty-chetvert-vypusknikov-vuzov-ssha-ne-rabotayut-po-spetsialnosti/