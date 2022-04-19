Посольство России потребовало от МИД Черногории объяснить удаленное сообщение о разрыве дипотношений

Город Подгорица, Черногория. Иллюстративное фото: Pexels

Посольство России в Черногории потребовало от МИД этой страны объяснений по поводу недавнего инцидента с заявлением в Twitter о разрыве черногорско-российских дипотношений, передает ТАСС.

"Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения", - сообщили в посольстве России в Подгорице.

В понедельник в официальном Twitter-аккаунте ведомства от имени главы министерства иностранных дел Черногории Джорджа Радуловича появилось сообщение, которое вскоре было удалено. В нем говорилось о необходимости разорвать дипломатические отношения с Россией.

Также в сообщении был оглашен список введенных черногорским правительством мер, включая "разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965714-posolstvo-rossii-potrebovalo-ot-mid-chernogorii-obyasnit-udalennoe-soobschenie-o-razryve-dipotnosheniy/