Стоимость сжиженного природного газа из США достигла рекордного уровня впервые с 2008 года

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Стоимость сжиженного природного газа из США достигла рекордно высоких показателей впервые с 2008 года. Причиной такого скачка называют войну в Украине, передает CNBC.

Вот уже несколько недель цены на американский СПГ продолжают расти.

По состоянию на понедельник, фьючерсы выросли на 10 процентов и торгуются на отметке более восьми миллионов британских тепловых единиц (БТЕ). Это рекордно высокий показатель впервые за 13 лет.

"Влияние конфликта между Украиной и Россией, вероятно, будет долгосрочным для рынков природного газа Северной Америки", - сказал глава отдела природного газа и электроэнергии в Северной Америке в Argus Media Дэвид Гивенс.

Сообщается, что стоимость сжиженного природного газа в США за год выросла на 108 процентов. Штаты на данный момент поставляют в страны Европы большой объем СПГ.

Последние разрабатывают план снижения зависимости от российских энергоресурсов, что оказалось выгодным для компаний-экспортеров США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965694-stoimost-szhizhennogo-prirodnogo-gaza-iz-ssha-dostigla-rekordnogo-urovnya-vpervye-s-2008-goda/