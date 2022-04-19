Новый пакет санкций Японии против России вступил в силу

Токио. Иллюстративное фото: gettyimages

Власти Японии ввели против России новые санкции, которые вступают в силу 19 апреля, передает РИА Новости.

Японское правительство включило в санкционный список запрет на импорт из России 38 видов товаров, таких как алкоголь, древесина, приборы, пиво, водка и другие. Под запретом оказались шпона, а также детали на двигатели для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов.

Ввоз товаров в Японию из России по уже подписанным договорам будет разрешен до 18 июля.

Отмечается, что за прошлый год Россия импортировала товары на 1,55 трлн иен (12,2 млрд долларов), таким образом доля импорта составляет 1,1%.

Ранее власти Японии ввели дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965670-novyy-paket-sanktsiy-yaponii-protiv-rossii-vstupil-v-silu/