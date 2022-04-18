Доступ к сайту Human Rights Watch заблокировали в России

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Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к сайту правозащитной организации Human Rights Watch на территории России, передает РБК.

Как утверждают в Роскомнадзоре, доступ был ограничен только к одной статье. В ней говорится о действиях российских войск в Украине и проблемах с эвакуацией мирных граждан. Однако у многих пользователей не открывается весь сайт, так как блокировка осуществляется по HTTPS.

Основанием для блокировки со стороны Генпрокуратуры России послужила статья 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 12 апреля.

Также были заблокированы сайты украинских СМИ и министерства финансов Украины.

Ранее доступ к сайту Human Rights Watch был ограничен на территории Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965584-dostup-k-saytu-human-rights-watch-zablokirovali-v-rossii/