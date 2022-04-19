Здравоохранение Шри-Ланки находится на грани краха из-за экономического кризиса в стране

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Система здравоохранения Шри-Ланки находится на грани краха из-за экономического кризиса в стране. Врачи заявляют, что в ближайшее время не смогут проводить даже экстренные операции из-за нехватки медикаментов и средств первой необходимости, передает BBC.

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Врачи по всей стране говорят, что если в страну в ближайшее время не поступит гуманитарная помощь из-за рубежа, то в Шри-Ланке произойдет медицинская катастрофа. Доктор Гнанасекарам является секретарем Ассоциации медицинских специалистов Шри-Ланки. По его словам, в течение последних дней он был занят составлением списка лекарств, которые заканчиваются в больницах Коломбо, столицы Шри-Ланки.

"У нас не хватает анестетиков, имплантатов, шовных материалов. Мы почти исчерпали все свои запасы. Если в ближайшее время больницы не получат поступления медикаментов, то здравоохранение страны рухнет. Мы не сможем спасти жизни наших пациентов", — говорит доктор.

Сейчас Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис за всю историю страны. 85% лекарственных препаратов и средств первой необходимости импортируется в Шри-Ланку из-за рубежа, но из-за того, что запасы иностранной валюты в стране истощаются, правительство не может закупить даже самые основные лекарства. Врачи рассказывают, что правительство разрешило им открыто говорить о проблемах с лекарствами, потому что сами власти не хотят делать подобные заявления в СМИ.

Медработники говорят, что изначально правительство отрицало проблему, несмотря на то, что больницы не раз заявляли об истощающемся запасе лекарств. Ассоциация государственных медицинских служащих возложила вину за кризис на неумение правительства управлять финансами и экономикой. Ассоциация опубликовала список медикаментов, в которых срочно нуждается страна. В него входят парацетамол, лекарства для людей с повышенным артериальным давлением и антидепрессанты.

Доктор Саман Кумара, президент Перинатального общества Шри-Ланки, на прошлой неделе записал отчаянное видеообращение, в котором рассказал, что стране не хватает эндоскопических трубок для новорожденных. После этого врачи по всему миру собрали гуманитарную помощь для центра и, по словам, доктора Кумара, за одни сутки запас трубок был восстановлен. Ассоциация медицинских специалистов также умоляет мир помочь Шри-Ланке.

"Нам нужна помощь в любой форме: и гуманитарные пожертвования от других государств, и индивидуальная помощь. Мы, врачи, находимся вне политики. Мы просто хотим лечить людей и не хотим, чтобы они умирали", — говорит секретарь Ассоциации, доктор Гнанаксекаран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965543-zdravoohranenie-shri-lanki-nahoditsya-na-grani-kraha-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa-v-strane/