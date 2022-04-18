SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США. Фото: кадр из видео

Компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом говорится на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-85 состоялся 17 апреля в 06:13 по тихоокеанскому времени (19:13 по Нур-Султану) со стартового комплекса базы Ванденберг военно-воздушных сил США в штате Калифорния. Через восемь минут после старта первая ступень носителя вернулась на площадку.

Отмечается, что для ракеты-носителя это второй полет в космос с запуском разведывательного спутника.

При этом параметры спутника и другие подробности данной миссии не разглашаются.

В январе ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 105 спутников из 20 стран мира, включая кубсаты и другие небольшие устройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965468-spacex-zapustila-razvedyvatelnyy-sputnik-dlya-armii-ssha/