Северная Македония объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Здание российского посольства в Скопье, Северная Македония. Фото: ROBERT ATANASOVSKI/AFP via Getty Images

Министерство иностранных дел Северной Македонии сообщило на официальном сайте, что объявило шестерых российских дипломатов персонами нон грата.

"Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Базникина вызвали в помещение МИД, где ему вручили вербальную ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии", - сказано в сообщении ведомства.

Высланные шесть дипломатов должны будут покинуть страну в ближайшие пять дней.

По словам представителей МИД Северной Македонии, эти граждане России были вовлечены в деятельность, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что они дадут "соответствующий ответ", передает ТАСС.

С начала марта персонами нон грата российских дипломатов объявили в Германии, Франции, Японии, Болгарии, Португалии и других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965285-severnaya-makedoniya-obyavila-shesteryh-rossiyskih-diplomatov-personami-non-grata/