Армения начала платить за российский газ в рублях

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Министр экономики Армении Ваган Керобян в интервью РБК рассказал, что страна начала осуществлять платежи за российский газ в рублях.

Ценообразование происходит в долларах, а оплата производится в рублях.

"Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", - сказал министр экономики Армении.

Данную информацию подтвердил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Страна платит 165 долларов за одну тыс. куб. м. В прошлом году Армения закупила у России газ на 414 миллионов долларов.

Напомним, 31 марта Путин подписал указ о запрете поставок природного газа "недружественным странам" не за рубли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965217-armeniya-nachala-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah/