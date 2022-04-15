Русскоязычный сайт National Geographic приостановил работу
Русскоязычная версия сайта National Geographic временно приостановила работу. С ресурса издания посетителей перенаправляют на портал Russian Traveler.
"Cайт nat-geo.ru временно приостанавливает свою работу", - говорится на сайте.
Основным владельцем сайта является корпорация Disney.
В марте представители The Walt Disney Company сообщили, что они приостановят поставку своих прокатных фильмов в российские кинотеатры. Решение было принято из-за ситуации в Украине. Также вместе с партнерами они пообещали предоставлять гуманитарную помощь украинцам.
Ранее Европейское космическое агентство заявило, что отказывается от участия в российской лунной программе. В ответ Роскосмос сообщил, что их отказ никоим образом не скажется на реализации запланированных проектов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965207-russkoyazychnyy-sayt-national-geographic-priostanovil-rabotu/