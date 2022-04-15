Посольство Франции в Украине переведут из Львова обратно в Киев

Флаг Франции. Фото: pexels.com

Министерство Европы и иностранных дел Франции сообщило на официальном сайте, что глава МИД Жан-Ив Ле Дриан объявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе о решении перевести французское посольство из Львова в Киев.

Посольство Франции с начала марта функционировало во Львове.

"Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях для борьбы с войной, начатой ​​Россией 24 февраля", - говорится в сообщении.

Франция продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь. Также французское правительство в координации с другими союзниками продолжит поддержку в области оборонной техники.

Кулеба подтвердил новость о разговоре с Жаном-Ивом Ле Дрианом в Twitter.

"Поговорил с моим французским коллегой Жаком-Ивом Ле Дрианом. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно быстрее. Я высоко ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", - написал он.

Напомним, Франция объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Их деятельность "противоречила национальным интересам" страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965180-posolstvo-frantsii-v-ukraine-perevedut-iz-lvova-obratno-v-kiev/