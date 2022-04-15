Вернутся ли американские дипломаты обратно в Украину, рассказали в Госдепартаменте США
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что американские дипломаты вернутся в Украину в том случае, если их присутствие будет безопасным, передает CNN.
Неизвестно, произойдет ли это в ближайшее время.
"Мы постоянно оцениваем и пересматриваем ситуацию с безопасностью", - сказал Прайс.
Он отметил, что их дипломатическое отсутствие никак не отражается на способности "координировать свои действия и консультироваться с украинскими партнерами".
Ранее СМИ сообщили, что американское правительство планирует направить в Украину кого-либо из высокопоставленных чиновников.
В Киев могут отправиться Байден или вице-президент Камала Харрис. Но вероятнее всего это будет либо Госсекретарь США Энтони Блинкен, либо глава минобороны Ллойд Остин.
Позже Байден заявил о готовности лично посетить Киев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965172-vernutsya-li-amerikanskie-diplomaty-obratno-v-ukrainu-rasskazali-v-gosdepartamente-ssha/