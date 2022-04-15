Маск предложил выкупить Twitter полностью за 43 млрд долларов

Илон Маск. Фото: Win McNamee/Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск решил приобрести 100% акций Twitter за 43 млрд долларов, передает Bloomberg.

Основатель Tesla и SpaceX подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на приобретение всех акций компании Twitter, предложив за акцию 54,2 доллара (около 25 тыс. тенге).

При этом стоимость одной акции социальной сети составляет 45,81 доллара. Таким образом цена, предложенная Маском, на 18,3% выше фактической стоимости акций компании.

Ранее Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter.

Кроме того, один из инвесторов Twitter подал в суд на основателя Tesla и SpaceX Илона Маска из-за задержки с раскрытием информации о покупке им акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965160-mask-predlozhil-vykupit-twitter-polnostyu-za-43-mlrd-dollarov/