Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что плата за российский газ в рублях нарушит санкции

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Еврокомиссия предупредила страны-члены Евросоюза, что плата за газ в рублях, как этого ранее потребовал Путин, нарушит введенные против Москвы санкции, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Еврокомиссия предоставила юридический анализ указа Путина, в котором он требует от "недружественных стран" открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок природного газа.

Причем за конвертацию валюты отвечает "Газпромбанк", перечисляя средства "Газпрому".

Как говорится в юридическом анализе, благодаря этому российское правительство получит полный контроль над сделками через Центробанк. Также они смогут контролировать "применимый обменный курс", чтобы манипулировать им в своих интересах.

Отмечается, что это нарушит введенные ЕС санкции.

Таким образом, конечное решение остается за европейскими компаниями, покупающими газ у России. Они оказались в нелегкой ситуации, потому что наряду с этим им надо соблюдать все действующие в ЕС меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965005-evrokomissiya-predupredila-strany-es-chto-plata-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah-narushit-sanktsii/