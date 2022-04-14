Суд острова Джерси заморозил половину состояния Абрамовича
Королевский суд острова Джерси заморозил активы попавшего под санкции российского олигарха Романа Абрамовича на сумму более семи миллиардов долларов, передает Bloomberg.
Также сообщается, что полиция в налоговой гавани Ла-Манша провела обыски местных помещений, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем.
Семь миллиардов замороженных активов, как утверждается, - половина всего состояния Абрамовича. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, российский олигарх владеет 13,9 млрд долларов.
Напомним, в начале марта санкции против Абрамовича ввела Великобритания. Из-за чего впоследствии, как сообщили СМИ, он не смог заплатить за аренду земли в Лондоне. Затем ограничения на предпринимателя наложили в Австралии.
Позже он принял участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964977-sud-ostrova-dzhersi-zamorozil-polovinu-sostoyaniya-abramovicha/