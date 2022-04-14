Суд острова Джерси заморозил половину состояния Абрамовича

Роман Абрамович. Фото: Getty Images/ Alexander Hassenstein - UEFA / Contributor

Королевский суд острова Джерси заморозил активы попавшего под санкции российского олигарха Романа Абрамовича на сумму более семи миллиардов долларов, передает Bloomberg.

Также сообщается, что полиция в налоговой гавани Ла-Манша провела обыски местных помещений, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем.

Семь миллиардов замороженных активов, как утверждается, - половина всего состояния Абрамовича. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, российский олигарх владеет 13,9 млрд долларов.

Напомним, в начале марта санкции против Абрамовича ввела Великобритания. Из-за чего впоследствии, как сообщили СМИ, он не смог заплатить за аренду земли в Лондоне. Затем ограничения на предпринимателя наложили в Австралии.

Позже он принял участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964977-sud-ostrova-dzhersi-zamorozil-polovinu-sostoyaniya-abramovicha/