США, Австралия и Великобритания пригласили Японию участвовать в разработке гиперзвукового оружия

Флаг Японии. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Япония получила неофициальное приглашение на участие в оборонном альянсе AUKUS, куда входят США, Австралия и Великобритания, передает Sankei со ссылкой на источники.

В целом, правительство Японии относится к этому предложению положительно. Но наряду с этим они намерены дать тщательную оценку последствий от возможного участия.

Так как Япония обладает высоким техническим потенциалом, в AUKUS, скорее всего, хотят использовать это в разработке гиперзвукового оружия и средств электронной борьбы. А также в кибернетике, разработке искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий.

О создании AUKUS было объявлено в сентябре прошлого года.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия будут совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие и средства защиты от него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964816-ssha-avstraliya-i-velikobritaniya-priglasili-yaponiyu-uchastvovat-v-razrabotke-giperzvukovogo-oruzhiya/