США, Австралия и Великобритания пригласили Японию участвовать в разработке гиперзвукового оружия
Япония получила неофициальное приглашение на участие в оборонном альянсе AUKUS, куда входят США, Австралия и Великобритания, передает Sankei со ссылкой на источники.
В целом, правительство Японии относится к этому предложению положительно. Но наряду с этим они намерены дать тщательную оценку последствий от возможного участия.
Так как Япония обладает высоким техническим потенциалом, в AUKUS, скорее всего, хотят использовать это в разработке гиперзвукового оружия и средств электронной борьбы. А также в кибернетике, разработке искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий.
О создании AUKUS было объявлено в сентябре прошлого года.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия будут совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие и средства защиты от него.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964816-ssha-avstraliya-i-velikobritaniya-priglasili-yaponiyu-uchastvovat-v-razrabotke-giperzvukovogo-oruzhiya/