Великобритания откроет спецвизу для талантливой молодежи

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Великобритания откроет специальную визу для выпускников лучших вузов мира. Для ее получения не обязательно иметь приглашение на работу в Соединенное королевство. Достаточно иметь диплом, выданный не позднее, чем пять лет назад. После получения визы, молодой человек имеет право на поиск работы в любой отрасли. Привлекая таланты из других стран, Великобритания пытается справиться с кадровым дефицитом, передает Quartz.

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Прием заявок на визу High Potential Individual будет открыт 30 мая. Эта виза очень выгодна для британских работодателей, которые смогут нанять выпускника одного из лучших вузов мира, не оплачивая спонсорские взносы. Кандидаты на получение визы должны быть выпускниками одного из 50 лучших вузов мира. Позиции вузов в международных рейтингах меняются каждый год, но в рейтингах неизменно присутствуют Гарвард, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Университет Торонто, Пекинский университет, Университет Цинхуа и Токийский университет.

Помимо того, что кандидат должен иметь степень бакалавра, магистра или доктора наук, полученную в одном из этих вузов в течение последних пяти лет, он также должен соответствовать ряду требований. В первую очередь, знать английский язык на высоком уровне. Иметь подтверждение опыта проживания в англоязычной среде, либо сдать тест, который подтверждает знание языка. Также к соискателям визы предъявляется финансовое требование: у каждого человека на счету должно быть не менее 1270 фунтов стерлингов. Бакалавры и магистры могут рассчитывать на двухлетнюю визу, доктора наук — на трехлетнюю.

Ожидается, что в ближайшие годы Великобритания столкнется с оттоком рабочей силы из-за брекзита. Новая виза для талантливых выпускников призвана помочь стране справиться с этим кризисом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964809-velikobritaniya-otkroet-spetsvizu-dlya-talantlivoy-molodezhi/