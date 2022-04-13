Лукашенко прокомментировал слухи о включении Беларуси в состав России

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что возглавляемая им страна может стать частью России, передает Telegram-канал Пул Первого.

"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее", - заявил белорусский лидер.

Напомним, 12 апреля Путин и Лукашенко встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области в России.

Они обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Украине, обстановку в регионе и мире, а также меры, направленные на противодействие санкциям стран Запада.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Беларуси быть не может.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964804-lukashenko-prokommentiroval-sluhi-o-vklyuchenii-belarusi-v-sostav-rossii/