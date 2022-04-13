Журналист рассказал о жизни в Шанхае во время самого масштабного локдауна за историю пандемии

Человек в маске. Иллюстративное фото: Bloomberg/Toru Hanai/Getty Image

Уже более двух недель в Шанхае продолжается самый масштабный локдаун за всю историю пандемии. 25 миллионов жителей города остаются заперты в своих домах.

Журналист CNN Дэвид Калвер, живущий в Шанхае, рассказал, что каждое утро работники в защитных костюмах ведут его и его соседей для того, чтобы сдать тест. Между людьми обязательно соблюдается соцдистанция.

Если тест оказывается положительным, человека изолируют на несколько дней или недель в карантинном центре.

Жителям запрещено даже выходить в магазин, поэтому многие столкнулись с проблемой нехватки продуктов. Кто-то в ажиотаже успел закупиться еще до начала карантина. Граждане жалуются, что не могут получить доступ к медицинской помощи.

Тем временем Госдепартамент США приказал всем второстепенным сотрудникам американского посольства в Шанхае и членам их семей покинуть страну, передает The Guardian.

Количество бессимптомных случаев по состоянию на вторник, составило свыше 22 тыс. Симптоматические случаи заболевания - 994.

Как пишет South China Morning Post, один из эпидемиологов заявил, что даже бессимптомного пациента нельзя оставлять на изоляцию дома. Так как он тоже может распространять вирус.

Поэтому их, как и людей с явными симптомами COVID-19, необходимо отправлять в карантинные центры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964780-zhurnalist-rasskazal-o-zhizni-v-shanhae-vo-vremya-samogo-masshtabnogo-lokdauna-za-istoriyu-pandemii/