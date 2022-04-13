ЕС разрешил россиянам, попавшим под санкции, продать доли своих бизнесов в Европе

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Евросоюз ввел пункт в регламент Совета о санкциях в отношении действий против Украины от 8 апреля текущего года. Пункт гласит, что российские бизнесмены могут продать права на компании, зарегистрированные в странах ЕС, до 9 октября 2022 года.

На это имеют право "физические или юридические лица, организации или органы", попавшие под санкции Евросоюза в связи с событиями в Украине.

Поступления от такой продажи замораживаются.

При необходимости, ведомства стран ЕС могут дать разрешение на разморозку активов или предоставить активы или экономические ресурсы лицам, попавшим под санкции. Если это необходимо для осуществления сделки.

Отмечается, что сделка должна быть денежной.

Тем временем стало известно, что Франция заморозила российские активы на сумму 23,7 млрд евро. Основная часть средств принадлежит Центробанку России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964763-es-razreshil-rossiyanam-popavshim-pod-sanktsii-prodat-doli-svoih-biznesov-v-evrope/