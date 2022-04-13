Украина получила большую часть обещанного США оружия, сообщили в Пентагоне

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На сайте министерства обороны США сообщается, что большая часть оружия, которое изначально было выделено для военных нужд Украины, уже доставлено в страну.

Как утверждает чиновник американского минобороны, помощь на 800 млн долларов уже доставлена в Украину. Сейчас они работают над тем, чтобы направить в страну вооружений еще на 100 млн долларов на ракеты Javelin.

Кроме того, украинцы также получили значительное количество беспилотных летательных аппаратов Switchblade производства США.

Ранее был опубликован полный список военной помощи США Украине. Туда вошли тысячи комплексов Javelin и Stinger, 50 млн патронов, ракетные системы с лазерным наведением и многое другое.

Всего США пообещ али выделить Украине помощь на 13,6 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964748-ukraina-poluchila-bolshuyu-chast-obeschannogo-ssha-oruzhiya-soobschili-v-pentagone/