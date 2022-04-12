Финская Nokia решила уйти с российского рынка

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Финский производитель Nokia сообщил на официальном сайте, что они приняли решение уйти с российского рынка. Свою деятельность они перенесут за пределы страны.

"За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", - говорится в сообщении.

По словам представителей компании, на Россию приходится менее двух процентов чистых продаж. Потому уход никак не должен отразиться на их прибыли.

Кроме того, западные страны предостерегли компанию, что уход ее из России может повлечь за собой обрушение телекоммуникационных сетей. Поэтому Nokia будут продолжать беспрерывно обеспечивать сохранение доступа к интернету для россиян и информации извне. До той степени, пока это не противоречит санкциям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964636-finskaya-nokia-reshila-uyti-s-rossiyskogo-rynka/