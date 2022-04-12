РИА Новости заблокировали в Испании
Одно из крупнейших государственных информационных агентств России РИА Новости сообщило, что доступ к их сайту был заблокирован на территории Испании.
Как оказалось, при попытке пользователей из Испании открыть сайт появляется сообщение об ошибке 404 или же невозможности доступа к ресурсу.
Правительство Испании официально еще не сообщало о блокировке сайта.
Тем временем портал продолжает работу на территории других европейских стран. К примеру, в Италии.
Напомним, с начала военных действий в Украине финансируемый российским правительством телеканал RT был лишен лицензии на вещание в Великобритании. Также вещание запретили в Канаде.
Google заблокировал YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik, на территории Европы. Так же поступила американская компания Meta.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964573-ria-novosti-zablokirovali-v-ispanii/