РИА Новости заблокировали в Испании

Иллюстративное фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Одно из крупнейших государственных информационных агентств России РИА Новости сообщило, что доступ к их сайту был заблокирован на территории Испании.

Как оказалось, при попытке пользователей из Испании открыть сайт появляется сообщение об ошибке 404 или же невозможности доступа к ресурсу.

Правительство Испании официально еще не сообщало о блокировке сайта.

Тем временем портал продолжает работу на территории других европейских стран. К примеру, в Италии.

Напомним, с начала военных действий в Украине финансируемый российским правительством телеканал RT был лишен лицензии на вещание в Великобритании. Также вещание запретили в Канаде.

Google заблокировал YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik, на территории Европы. Так же поступила американская компания Meta.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964573-ria-novosti-zablokirovali-v-ispanii/