Жители Китая опасаются локдауна по всей стране на фоне распространения COVID-19 в Шанхае

Жители Китая опустошают полки магазинов. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Из-за веденного локдауна в Шанхае, жители других городов Китая опасаются, что карантин настигнет и их, а это приведет к дефициту продуктов и лекарств, передает CNN.

Несмотря на заявления властей о том, что они подготовлены к локдауну и в городах достаточно продовольствия, местные газеты сообщают о нехватке продуктов в супермаркетах из-за "панических покупок".

Тем временем в китайских социальных сетях активно распространяются публикации о том, как подготовиться к карантину, как хранить овощи и что готовить во время локдауна.

Отмечается, что Китай снова вступил в сложную борьбу с вирусом. Вспышка в Шанхае и еще одна в провинции Цзилинь привели к распространению "стелс-омикрона". Данный подвид штамма "омикрон" был обнаружен уже в 29 провинциях.

Эксперты считают, что власти Китая могут по примеру Шанхая вернуться к локдауну крупных городов в ближайшее время.

Напомним, жители китайского города Шанхай перед введением локдауна в панике стали закупаться продуктами, опасаясь дефицита товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964571-zhiteli-kitaya-opasayutsya-lokdauna-po-vsey-strane-na-fone-rasprostraneniya-covid-19-v-shanhae/