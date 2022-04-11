"Это не дружеский визит": канцлер Австрии рассказал о закрытых переговорах с Путиным

Карл Нехаммер. Фото: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Президент России Владимир Путин провел переговоры с прилетевшим в Москву канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который стал первым европейским лидером, лично встретившимся с Путиным после начала российского вторжения в Украину.

Двумя днями ранее, в субботу Нехаммер посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Нехаммера с Путиным продолжалась в Ново-Огарево около полутора часов и проходила в закрытом формате – без протокольных кадров и итогового заявления для прессы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на таком формате настаивала австрийская сторона.

По информации австрийских СМИ, встреча Путина и Нехаммера прошла без рукопожатий и совместных фотографий.

"Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной", – приводит слова канцлера издание Kurier.

Как говорит Нехаммер, его разговор с Путиным был "очень прямым, открытым и жестким".

По его словам, он поднял вопрос о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и подчеркнул, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Он сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди: "ЕС как никогда сплочен в этом вопросе".

"Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", – заключил Нехаммер. Он собирается проинформировать своих европейских партнеров о прошедших переговорах и посоветовать им дальнейшие шаги.

Как ранее Нехаммер в Twitter, с Путиным он собирается обсуждать прекращение огня, организацию гуманитарных коридоров и расследование военных преступлений в Украине.

"Мы [Австрия] нейтральны в военном отношении, но у нас есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины. Он [Путин] должен остановиться!" – написал канцлер Австрии.

Он также сообщил, что проинформировал о своем визите в Москву Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На переговорах с Путиным Нехаммер постарается "навести мосты" и "сделать все возможное, чтобы приблизиться к миру", писала перед встречей австрийская газета Kronen Zeitung.

Для Нехаммера это был первый контакт с Путиным в должности главы австрийского правительства. Как отмечает РБК, до этого они даже не разговаривали по телефону.

Канцлер Австрии – первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после вторжения российской армии в Украину.

Зеленский же за это время провел встречи с Урсулой фон дер Ляйен, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, премьером Британии Борисом Джонсоном, а также премьер-министрами Польши, Чехии, Словении и Словакии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964535-eto-ne-druzheskiy-vizit-kantsler-avstrii-rasskazal-o-zakrytyh-peregovorah-s-putinym/