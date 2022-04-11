Китай начал увеличивать запасы ядерного оружия, сообщили СМИ

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Китай начал увеличивать запасы ядерного оружия из-за потенциальной угрозы в лице Соединенных Штатов, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В правительстве КНР опасаются, что США могут вмешаться в случае потенциального конфликта, связанного с Тайванем.

По словам аналитиков, изучающих спутниковые снимки, в отдаленном западном регионе Китая в этом году ускорилась работа над более 100 ракетными шахтами. Там же могут разместить ракеты с ядерными боеголовками, "способными достичь США".

Точная цель таких действий Китая неясна.

Хотя приближенные к китайскому руководству люди предполагают, что КНР опасается "свержения коммунистического правительства Пекина" Штатами.

В Вашингтоне, в свою очередь, опасаются удара со стороны Китая. Но последние утверждают, что не будут нападать первыми, и ядерный арсенал наращивается для обеспечения безопасности самой страны.

В Пентагоне предположили, что к концу этого десятилетия запасы Китая будут насчитывать примерно тысячу боеголовок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964411-kitay-nachal-uvelichivat-zapasy-yadernogo-oruzhiya-soobschili-smi/