Новый президент Туркменистана захотел вывести дипотношения с США на новый уровень

Сердар Бердымухамедов. Фото: turkmenistan.gov.tm

Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов "направил наилучшие пожелания" Джо Байдену и американцам по случаю 30-летия установления дипотношений между США и его страной, передает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как утверждает глава Туркменистана, обе страны за это время установили дружественные отношения и продолжают их развивать. Также продолжается сотрудничество в "политических, дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах".

Туркменистан рассчитывает вывести отношения с США на новый уровень путем совместных усилий.

"Туркменский лидер отметил, что Туркменистан <…> обладает огромными запасами природных ресурсов и открыт для эффективного и равноправного международного сотрудничества в развитии национальной экономики", - говорится в публикации.

Сердар Бердымухамедов пожелал Байдену крепкого здоровья, а народу США - процветания.

Напомним, выборы президента Туркменистана прошли 12 марта. На них победил сын бывшего главы Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов. Инаугурация состоялась 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964397-novyy-prezident-turkmenistana-zahotel-vyvesti-dipotnosheniya-s-ssha-na-novyy-uroven/