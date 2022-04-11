Выставка в честь 10-летия пребывания Ким Чен Ына у власти открылась в Северной Корее

Ким Чен Ын. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

В Северной Корее в Музее Чосон проходит выставка, посвященная 10-летию пребывания Ким Чен Ына на посту лидера страны, передает ЦТАК.

В выставочном зале представлены снимки и видеозаписи, которые свидетельствуют о "бессмертных достижениях" Ким Чен Ына.

Отмечается, что большая часть экспонатов затрагивает период после съезда Трудовой партии Кореи в 2016 году, когда лидер Северной Кореи дал распоряжение укреплять оборону государства и создать "ответственную ядерную державу". К примеру, на выставке можно увидеть письмо, которое Ким Чен Ыну направил в 2017 году генерал его армии, сообщив о завершении создания государственных ядерных сил после успешных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме этого, в честь памятной даты по всей Северной Корее прошли многочисленные собрания.

Ранее Ким Чен Ын назвал 2022-й годом "великой смертельной схватки" во время предпраздничной речи на пленуме Трудовой партии Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964392-vystavka-v-chest-10-letiya-prebyvaniya-kim-chen-yna-u-vlasti-otkrylas-v-severnoy-koree/