Илон Маск предложил переделать штаб-квартиру Twitter в приют для бездомных

Илон Маск. Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

Американский предприниматель Илон Маск предложил сделать из головного офиса Twitter в Сан-Франциско приют для бездомных.

После вступления в совет директоров Twitter основатель SpaceX и Tesla предложил на своей странице в социальной сети проголосовать за переоборудование штаб-квартиры компании в приют для бездомных.

"Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рано никто не появляется", – написал миллиардер.

Идею бизнесмена поддержали более 91% из проголосовавших, однако 8,7% пользователей выступили против.

Ранее стало известно, что Twitter начнет тестировать функцию редактирования постов. Компания объявила об этом после того, как Илон Маск провел опрос среди своих подписчиков о том, хотят ли они иметь возможность редактировать свои твиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964358-ilon-mask-predlozhil-peredelat-shtab-kvartiru-twitter-v-priyut-dlya-bezdomnyh/