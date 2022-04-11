Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Действующий французский лидер Эммануэль Макрон после подсчета 97% голосов избирателей лидирует в первом туре президентских выборов, сообщает МВД Франции.

Согласно подсчетам, Макрон собрал 27,35% голосов. На втором месте оказалась Марин Ле Пен, глава правой партии "Национальное объединение", получив 23,97% голосов.

За ними следуют лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (21,70%), основатель крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,02%) и представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,73%).

Второй тур выборов на пост президента страны пройдет во Франции 24 апреля.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна ввести новые санкции в отношении России. В частности, меры должны затронуть энергоресурсы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964355-makron-lidiruet-v-pervom-ture-vyborov-vo-frantsii/