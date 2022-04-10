Генсек НАТО рассказал о трансформации альянса и отправке военных на восток

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс находится в процессе фундаментальной трансформации. Он также сообщил об укреплении восточного фланга НАТО.

Столтенберг дал интервью изданию The Telegraph. В рамках беседы с корреспондентами генсек НАТО пояснил, что варианты перезагрузки разрабатываются военным командованием альянса. Предполагается, что в рамках этого процесса силы НАТО на его восточных границах будут усилены для того, чтобы они смогли отразить попытку вторжения на территорию государств-членов, например, Эстонии или Латвии.

Также Столтенберг сообщил, что угроза со стороны Китая впервые будет закреплена в "стратегической концепции". Он объяснил это укреплением сотрудничества Москвы и Пекина.

Излагая планы по перезагрузке НАТО, Столтенберг отметил, что в настоящее время в восточной части альянса под его непосредственным командованием уже находятся 40 тыс. военнослужащих - почти в 10 раз больше, чем за несколько месяцев до военного конфликта на территории Украины.

"То, что мы видим сейчас, - это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому мы попросили наших военачальников представить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией", - сообщил он.

По словам Столтенберга, он надеется, что лидеры альянса примут решение по данному вопросу на мадридском саммите в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964331-gensek-nato-rasskazal-o-transformatsii-alyansa-i-otpravke-voennyh-na-vostok/