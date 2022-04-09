До миллиона человек в этом году пустит на хадж Саудовская Аравия

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Правительство Саудовской Аравии приняло решение увеличить число паломников до миллиона человек. В этом году участие в хадже смогут принять и иностранцы.

О том, что в этом году в Саудовской Аравии увеличат лимит по количеству паломников, сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на местное министерство хаджа и умры.

Отмечается, что такое решение было основано на заинтересованности Саудовской Аравии в поддержании непрерывности хаджа. Власти страны хотят предоставить возможность наибольшему количеству мусульман со всего мира выполнять свои обязанности в хадже и умре.

Тем не менее, правительство Саудовской Аравии стремится сохранить санитарные нормы и правила во время хаджа. Для этого были определены следующие правила:

Паломники должны быть моложе 65 лет и должны пройти все этапы вакцинации против COVID-19 препаратом, одобренным Министерством здравоохранения Саудовской Аравии;

Необходимо иметь отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до момента отправления в Саудовскую Аравию.

В Министерстве хаджа и умры подчеркнули, что паломники должны соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности во время совершения ритуалов.

По традиции, мусульмане совершают хадж в конце июля. Каждый год в Мекке и Медине собирается около 2,5 млн приверженцев ислама со всего мира, чтобы совершить паломничество.

В 2020 году власти Саудовской Аравии полностью закрыли границы для паломников из других стран из-за пандемии коронавируса. Тогда число участников хаджа было ограничено до тысячи человек.

Отметим, что в прошлом году в ритуале также не участвовали иностранцы, а число паломников составило 60 тысяч человек.

Также сообщалось, что привитые "Спутником V" казахстанцы смогут совершить хадж в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964274-do-milliona-chelovek-v-etom-godu-pustit-na-hadzh-saudovskaya-araviya/