Скандалы в самолетах участились во время пандемии

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Во время пандемии участились случаи агрессивного поведения пассажиров самолетов. По данным Федерального авиационного управления США, в 2021 году ежемесячно регистрировалось до 500 случаев агрессивного поведения пассажиров, в 2022 году этот показатель снизился до 350 случаев, передает CNBC.

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В период с 2014 по 2019 годы авиационное управление ежемесячно регистрировало всего 10 подобных случаев, поэтому показатели 2021 и 2022 годов являются практически рекордными. По данным управления, три из четырех случаев агрессии пассажиров были связаны с требованием об обязательном ношении маски во время рейса.

Специалисты говорят, что меры безопасности, призванные остановить распространение COVID-19, оказались дополнительным фактором стресса для пассажиров. Многие из них оказались не в силах находиться в маске в течение нескольких часов подряд. В какой-то момент некоторые авиакомпании даже отказались от бортового питания, а также раздачи напитков и легких закусок, ради того, чтобы пассажиры не снимали маску в течение всего полета. Многие пассажиры не читали предупреждение от авиакомпании заранее, поэтому отсутствие питания для них оказалось сюрпризом. Требование не снимать маску усугубляло стресс. В результате этого, происходило много скандалов.

Пассажиров предупреждают, что вмешательство в деятельность экипажа во многих странах является уголовным преступлением. Кроме того, каждый скандал в воздухе рискует превратиться в вирусное видео в интернете, что также может испортить вашу репутацию.

Так как большинство фактов агрессивного поведения пассажиров связано, прежде всего, с требованием носить медицинские маски, специалисты ожидают, что сейчас, в условиях, когда все больше стран снимают карантинные ограничения, число скандалов в воздухе значительно уменьшится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964163-skandaly-v-samoletah-uchastilis-vo-vremya-pandemii/