СМИ: Талибы ликвидировали двух лидеров ИГ в Афганистане

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Движение "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) в ходе спецоперации ликвидировало двух лидеров ИГ (движение, признанное незаконным на территории Казахстана), об этом сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.

Спецоперация проходила в афганском городе Джелалабад.

По словам источника агентства, убитые боевики были "ключевыми командирами" террористической организации "Исламское государство".

Ранее представители движения "Талибан" распорядились заменить трехцветный флаг Афганистана на белый флаг "Исламского эмирата Афганистан". Название "Исламский эмират Афганистан" талибы используют как официальное название Афганистана на сегодняшний день.

Также лидеры движения "Талибан" объявили о запрете выращивать мак на всей территории Афганистана. Тех, кто нарушит указание, обещали судить по законам шариата.

Кроме того, Россия выдала аккредитацию первому дипломату от действующего правительства Афганистана в лице "Талибана". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что афганское правительство "в целом" справляется с "поддержанием государства на плаву".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963859-smi-taliby-likvidirovali-dvuh-liderov-ig-v-afganistane/