Венгрия готова платить за газ в рублях, заявил Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление касательно платежей за газ. По его словам, страна готова платить за российский газ в рублях.

Орбан выступил на пресс-конференции пред журналистами, пишет РИА Новости со ссылкой на местный портал hirado.hu.

"У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", – приводит издание слова венгерского премьера.

Отметим, что на днях Виктор Орбан одержал победу на всеобщих выборах в стране.

Напомним, в марте президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам". По его словам, поставлять российские товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет никакого смысла.

Тем не менее, страны G7 отказались платить России за газ в рублях.

Позже Путин подписал указ о запрете поставки газа "недружественным странам" не за рубли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963824-vengriya-gotova-platit-za-gaz-v-rublyah-zayavil-viktor-orban/