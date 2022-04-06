Крупнейший в мире производитель ветровых турбин объявил об уходе из России

Ветровая турбина Vestas. Фото: Vestas

Один из крупнейших в мире производителей ветровых турбин датский Vestas уходит с российского рынка, передает TV2 со ссылкой на заявление гендиректора компании Хенрика Андерсена.

В начале марта Vestas прекратили всю новую коммерческую деятельность в России. Также у них имеются в стране два завода. Все проекты компании в России были приостановлены.

Вдобавок теперь Vestas перестанут обслуживать российских клиентов.

"Когда мы уходим из России, мы отказываемся как от клиентской деятельности, которая у нас есть, так и от другой деятельности, которую мы можем вести на фабриках и в других отраслях", - сказал Андерсен.

Vestas функционирует на российском рынке с 2017 года. Согласно их заявлению, они проведут передачу бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963780-krupneyshiy-v-mire-proizvoditel-vetrovyh-turbin-obyavil-ob-uhode-iz-rossii/