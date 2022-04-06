Россия предпримет ответные меры на новый пакет санкций ЕС, сообщили в российском МИД

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Заместитель главы министра иностранных дел Александр Грушко заявил журналистам, что Россия будет предпринимать ответные меры на очередной пакет санкций Евросоюза, передает ТАСС.

"Конечно. Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие [меры] с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", - сказал Грушко.

Ранее Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон сообщил, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении России. Он будет объявлен, по слухам, уже 6 апреля.

Новые ограничения, вероятно, затронут лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиакеросина, изделий из стали и предметов роскоши.

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции против двух крупнейших российских банков и дочерей Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963764-rossiya-predprimet-otvetnye-mery-na-novyy-paket-sanktsiy-es-soobschili-v-rossiyskom-mid/