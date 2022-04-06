Россия предпримет ответные меры на новый пакет санкций ЕС, сообщили в российском МИД
Заместитель главы министра иностранных дел Александр Грушко заявил журналистам, что Россия будет предпринимать ответные меры на очередной пакет санкций Евросоюза, передает ТАСС.
"Конечно. Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие [меры] с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", - сказал Грушко.
Ранее Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон сообщил, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении России. Он будет объявлен, по слухам, уже 6 апреля.
Новые ограничения, вероятно, затронут лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиакеросина, изделий из стали и предметов роскоши.
Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции против двух крупнейших российских банков и дочерей Путина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963764-rossiya-predprimet-otvetnye-mery-na-novyy-paket-sanktsiy-es-soobschili-v-rossiyskom-mid/