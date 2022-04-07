Курорты Вьетнама, Мальдив и Таиланда оказались в кризисе из-за войны в Украине

Курорт в Нячанге, Вьетнам: pixabay.com

Самые популярные курорты мира рассчитывали в этом году оправиться от пост-пандемийного экономического спада за счет наплыва туристов из России. Бизнесмены вложились в развитие инфраструктуры. Но теперь владельцы отелей из Таиланда, Вьетнама и Мальдив терпят убытки — россияне массово отменяют запланированный отпуск, передает Bloomberg.

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Вьетнамский город Нячанг в блогах о путешествиях часто называли "Маленькой Россией", потому что именно гости из этой страны составляли основную часть отдыхающих на вьетнамских курортах премиум-класса. Еще в середине февраля персонал отеля MerPerle Hon Tam Resort готовился к тому, что весной сюда прибудут множество постоянных и новых гостей из России. Отель практически пустовал последние два года из-за карантинных ограничений, связанных с распространением COVID-19, поэтому в 2022 году руководство отеля хотело принять гостей с размахом. Они вложили почти миллиард донгов (44 тысячи долларов США) в модернизацию объектов, закуп грязи для грязевых ванн, озеленение территории и расширение меню.

Война на территории Украины разрушила эти планы. Многие авиакомпании отменили международные рейсы из России. Кроме того, кредитные карты россиян стали бесполезны из-за отключения страны от SWIFT.

"Это то, чего не мог предвидеть ни один менеджер. До пандемии половину посетителей нашего курорта составляли гости из России. Мы рассчитывали на то, что сейчас, когда ситуация с COVID-19 стабилизировалась, к нам вернутся наши постоянные клиенты. Сейчас мы ожидаем существенного снижения выручки. Не знаю, как это скажется на нашей способности выплачивать зарплату персоналу", — говорит генеральный директор отеля Тран Бао Доан.

В подобном затруднительном положении оказались также многие курорты Таиланда, Мальдивских островов, а также Куба. В последние два года отели, бары и рестораны этих стран практически ничего не зарабатывали из-за пандемии. В 2022 году все рассчитывали на гостей из России, которых принято считать самыми щедрыми туристами. По словам работников курортов, именно россияне охотнее всех готовы платить за уединенные романтические ужины на побережье и экскурсии по местным достопримечательностям. В прошлом году гости из России практически спасли туристическую индустрию Кубы. На их долю пришелся 41% от общего числа посетителей. Европейская туристическая комиссия считает, что в условиях отмененных рейсов и санкций в России начнет активнее развиваться внутренний туризм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963724-kurorty-vetnama-maldiv-i-tailanda-okazalis-v-krizise-iz-za-voyny-v-ukraine/