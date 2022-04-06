Сайт Human Rights Watch заблокировали в Беларуси

Логотип HRW. Кадр из видео: YouTube/HRW

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила в Telegram, что доступ к сайту международной правозащитной организации Human Rights Watch был заблокирован на территории страны.

Согласно постановлению прокурора Минска Олега Лаврухина, сайт организации был заблокирован.

В начале марта министерство информации Беларуси ограничило доступ к нескольким украинским СМИ. Причиной такого решения назвали "размещение экстремистских материалов" на этих сайтах. В списке значатся "РБК Украина", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org.

Ранее в России по требованию Генеральной прокуратуры страны заблокировали доступ к белорусскому "Еврорадио".

Неправительственная организация Human Rights Watch занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека в 70 странах мира. Штаб квартира расположена в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963719-sayt-human-rights-watch-zablokirovali-v-belarusi/