Португалия вышлет из страны 10 российских дипломатов

Флаг Португалии. Фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Министерство иностранных дел Португалии объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата, об этом говорится на сайте ведомства.

По данным МИД Португалии, "деятельность" сотрудников российского посольства "противоречит национальной безопасности". Власти страны дали дипломатам две недели, чтобы покинуть их территорию.

"Правительство Португалии уведомило посла Российской Федерации о своем решении объявить персонами нон грата десять сотрудников этой дипломатической миссии, деятельность которых противоречит национальной безопасности", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Германии объявило 40 сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата.

Затем Италия, Австрия и Франция приготовились выслать из своих стран российских дипломатов.

После чего правительства Дании, Испании, Швеции и еще ряда европейских стран приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов со своих территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963658-portugaliya-vyshlet-iz-strany-10-rossiyskih-diplomatov/