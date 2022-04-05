Стало известно, какие ограничения войдут в пятый пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Thierry Monasse/Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Евросоюз готовит очередной пакет санкций, направленных против России. Среди прочего в него войдет запрет на импорт угля из РФ, а также запрет для российских судов на вхождение в европейские порты.

Во вторник, 5 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России, передает ТАСС.

По ее словам, в новый список ограничений войдут следующие пункты:

Запрет для российских или же управляемых российскими операторами судов, заходить в порты ЕС, а также ограничения для российских и белорусских операторов автотранспорта;

Полный запрет на операции "в отношении четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ, второго по величине российского банка";

Запрет на импорт угля из России стоимостью 4 млрд евро в год;

Запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро "в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование";

Запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки – как европейской, так и национальной – для российских госорганов.

Кроме того она упомянула о "конкретных новых запретах на импорт на сумму 5,5 млрд евро".

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные платежные каналы, такие как депозитный счет", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций может быть принят уже в среду, 6 апреля.

Напомним, что правительства Дании, Испании, Швеции и еще ряда европейских стран приняли решение выслать несколько десятков российских дипломатов со своих территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963629-stalo-izvestno-kakie-ogranicheniya-voydut-v-pyatyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii/