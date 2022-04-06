Ученые: Выбросы углекислого газа должны сократиться вдвое к 2030 году

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Выбросы углекислого газа должны сократиться вдвое к 2030 году, иначе планету ждут необратимые последствия. Такое заявление сделали эксперты по климату из Организации Объединенных Наций, передает The Wall Street Journal.

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Целью Парижского соглашения 2015 года является сохранить уровень глобального потепления на отметке 1,5 градуса Цельсия до конца века. Но, по словам экспертов в области климата, в нынешних условиях страны неспособны достичь этого результата. В последнее десятилетие были зарегистрированы самые высокие среднегодовые выбросы парниковых газов за всю историю человечества. Если ситуация будет сохраняться на этом же уровне, это может привести к тому, что к концу века средние глобальные температуры превысят доиндустриальные уровни на 2,4–3,5 градусов Цельсия. Чтобы не допустить этого, к 2030 году выбросы углекислого газа должны сократиться вдвое, а выбросы метана сократиться на треть.

"Время уходит. Все исследования указывают на то, что нужно сократить выбросы", — говорит эксперт по энергетической политике из Университетского колледжа Лондона Майкл Грабб.

В отчете исследователей говорится, что снижение стоимости возобновляемых технологий предоставляет наилучшую возможность для отказа от ископаемого топлива и сокращения выбросов углекислого газа. В период с 2010 по 2019 годы стоимость производства солнечной энергии упала на 85%, а затраты на ветровую энергию снизились на 55%.

При этом уже 18 стран мира сократили выбросы парниковых газов в течение последних десяти лет. Также все больше городов и местных органов власти берут на себя обязательства по защите климата. Это указывает на положительную динамику в решении вопроса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963540-uchenye-vybrosy-uglekislogo-gaza-dolzhny-sokratitsya-vdvoe-k-2030-godu/