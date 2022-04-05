США испытали гиперзвуковую ракету в марте, сообщили СМИ

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Соединенные Штаты провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Но не сразу объявили об этом, так как опасались усиления напряженных отношений с Россией, передает CNN.

Пока в США проходили испытания гиперзвукового оружия с воздушным дыханием (HAWC), американский президент Байден отправился с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с главами министерства обороны и министерства иностранных дел Украины.

Ракета Lockheed Martin была запущена с бомбардировщика B-52 через несколько дней после того, как российские войска применили собственную гиперзвуковую ракету в Украине. Тогда они сообщили, что их целью был склад боеприпасов на западе страны.

Как утверждает представитель министерства обороны США, они не раскрывали этот факт, так как опасались усиления напряженности с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963503-ssha-ispytali-giperzvukovuyu-raketu-v-marte-soobschili-smi/