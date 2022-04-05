"Принцип пиццы": неофициальное правило экономики нарушено в Нью-Йорке

Пицца с курицей: Pixabay

Стоимость ломтика пиццы в нью-йоркских закусочных превысила цену за проезд в городском метро. Это нарушает неофициальный «принцип» экономики Нью-Йорка, который гласит, что ломтик пиццы с сыром всегда будет стоить столько же, сколько поездка в метро, передает Bloomberg.

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Это «правило» было принято в 1980-м году и до сегодняшнего дня городу удавалось соблюдать баланс. За эти годы пицца в мегаполисе не раз становилась дороже, но вместе с ней росли и цены на проезд в общественном транспорте. Но весной 2022 года цена ломтика пиццы в Нью-Йорке выросла до 3 долларов. Скачок цен произошел из-за дефицита сырья и кадрового кризиса.

Транспортное управление города «заморозило» стоимость проезда на уровне 2,75 долларов, но горожане предполагают, что разрыв в стоимости пиццы и проезда продолжит расти. При этом власти города планируют удерживать цены на проезд в общественном транспорте на этом уровне в течение всего года. Изначально планировалось, что в июле Нью-Йорк получит миллиард долларов в рамках нового законопроекта президента Байдена «о социальной инфраструктуре», но губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул решила также профинансировать общественный транспорт за счет бюджета города.

Для жителей Нью-Йорка ломтики пиццы являются не только удобным перекусом, но и символом города, частью его культуры. Нью-Йорк называют «меккой пиццы», а пиццерии являются тем местом, где можно встретить представителей всех слоев общества.

"Ньюйоркцы очень любят пиццу. Ее едят все. Поэтому в популярных пиццериях можно встретить кого угодно", — говорит Колин Хагендорф, который написал книгу о пиццериях Нью-Йорка.

Колин обошел абсолютно все закусочные с пиццей в мегаполисе и попробовал пиццу, которую там предлагают. Сейчас в некоторых кафе все еще можно приобрести треугольный ломтик пиццы за 99 центов, но, скорее всего, это будет уменьшенная порция. Стоимость порции стандартного размера составляет 3,14 доллара.

Инфляция и ситуация на мировых рынках оказывает сильное влияние на нью-йоркские пиццерии. По данным Бюро трудовой статистики США, цена на газ выросла на 24% по всей стране. Огромные печи, которые используют в закусочных, работают на газе. Расход на коммунальные услуги сказывается на повышении стоимости меню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963370-printsip-pitstsy-neofitsialnoe-pravilo-ekonomiki-narusheno-v-nyu-yorke/