Мощный взрыв произошел в ночном клубе в Азербайджане, есть погибшие (видео, 18+)

Место происшествия. Фото: Anadolu Agency / Contributor

Азербайджанские СМИ сообщили о мощном взрыве в одном из ночных клубов в столице страны Баку. Согласно последним данным, в результате происшествия есть раненые и погибшие.

Как пишет Telegram-канал Mash, трагедия произошла на территории ночного клуба LocationBaku в столице страны.

Согласно текущей версии, причиной происшествия стала утечка газа.

На данный момент известно о трех погибших в результате взрыва. На месте работают спасатели и скорая помощь.

Кроме того, еще 24 человека получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Из них 13 - мужчины, 11 - женщины. Всех доставили в ближайшую больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963256-moschnyy-vzryv-proizoshel-v-nochnom-klube-v-azerbaydzhane-est-pogibshie-video-18/