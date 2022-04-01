Еврокомиссар описал схему отказа от российского газа

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план в случае отказа от российского газа, передает РИА Новости со ссылкой на La Stampa.

"К концу года мы можем заменить 50 миллиардов кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа, хотя нам, очевидно, и нужно увеличить регазификацию. Еще 10 миллиардов через трубопровод, особенно на юге, из Северной Африки или с Востока. Мы также можем сократить потребление, сократив (использование - ред.) радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии: это около 14 миллиардов. А потом продвигать биометан, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике: это еще 25 миллиардов", - сказал Бретон.

В крайней ситуации, Евросоюз, может обратиться, в частности, к возможности использования угля, который компенсирует 20 млрд кубометров. А также атомных электростанций.

"Страны также должны приступить к совместным закупкам и хранению (газа - ред.). Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд", - сказал Бретон.

По состоянию на 1 апреля, цена апрельского фьючерса на хабе TTF выросла на 5,6% - до 1549 долларов за тыс.куб. м., свидетельствуют данные биржи ICE. Чуть позже стоимость снизилась до 1490 долларов.

Напомним, Путин подписал указ о запрете поставки газа "недружественным странам" не за рубли. Теперь другим государствам придется открывать рублевые счета в российских банках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963139-evrokomissar-opisal-shemu-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza/