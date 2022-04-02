Ученые впервые расшифровали полный геном человека

ДНК: Pixabay

Впервые в истории ученые расшифровали полный геном человека. Американские ученые сообщили, что это открытие дает мировой науке огромный простор для исследований, передает The Washington Post.

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В четверг в журнале Science была опубликована статья, в которой сказано, что в результате масштабного сотрудничества исследователей из государственных, академических и частных организаций удалось расшифровать полный геном человека.

"Если на этой планете и есть какая-то задача, которую мы должны решить от начала до конца, то это человек", — сказал Эрик Д. Грин, директор Национального исследовательского института генома человека.

Это открытие создает новые возможности для исследователей и может иметь практическое применение в области персонализированной медицины. По словам ученых, недавно секвенированные участки генома (те, в которых определены аминокислотные или нуклеотидные последовательности — прим.ред) содержат гены, которые связаны с некоторыми заболеваниями. Полный геном человека будет служить справочным руководством по генетическим вариациям, наблюдаемым у людей. Особенно по мере того, как все больше геномов различных популяций по всей планете будут полностью секвенированы. Это обеспечит лучшее понимание всех организмов, проживающих на Земле, поскольку многие виды растений и животных имеют геномные участки, которые так же трудно расшифровываются, как геном человека.

"В исследовании генома человека десятилетиями существовал большой пробел, который имел большое значение для изучения человеческого организма", — говорит Карен Мига, генетик из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963116-uchenye-vpervye-rasshifrovali-polnyy-genom-cheloveka/