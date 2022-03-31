Высшему руководству ЕС запретили въезд в Россию

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В ответ на санкции Запада против России, высшему руководству Европейского союза отныне запрещено въезжать на территорию Российской Федерации.

В ответ на антироссийские санкции в РФ приняли решение расширить список представителей стран – членов ЕС и евроструктур, которым запрещается въезд на территорию страны, передает ТАСС со ссылкой на МИД России.

"В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности, российской стороной значительно расширен список представителей стран – членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашей страны", – указали в российском МИДе.

Сообщается, что ограничения распространены также и на высшее руководство Европейского союза, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также на подавляющее большинство депутатов Европейского парламента.

В ответный российский черный список внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран – членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, отметили в издании.

Как добавили в министерстве, соответствующая вербальная нота МИД России передана в представительство ЕС в Москве.

Также в ведомстве отметили, что "на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ".

Ранее Евросоюз выпустил несколько пакетов санкций против России. В санкционные списки были включены президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963041-vysshemu-rukovodstvu-es-zapretili-vezd-v-rossiyu/